Real Madrid, razzismo verso Vinícius: Ancelotti furioso in tv | VIDEO

Carlo Ancelotti, al termine di Valencia-Real Madrid, arrabbiato per gli episodi di razzismo verso Vinícius Júnior, poi espulso a fine gara

Domenica sera, al 'Mestalla', Valencia-Real Madrid è terminata 1-0 con il gol di Diego López al 33' per i padroni di casa. La partita, però, valevole per il 35° turno della Liga spagnola, è stata caratterizzata dagli episodi di razzismo verso Vinícius Júnior, attaccante dei 'Blancos'. Chiamato 'mono' (scimmia) dall'intero stadio, il brasiliano ha perso la testa ed è stato espulso al 97'. Al termine del match, in tv, Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, si è presentato furioso. Il video con le sue dichiarazioni