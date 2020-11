UDINESE-MILAN: il gol di Kessie con botta sotto la traversa / News

VIDEO MILAN NEWS – Primo weekend senza Serie A e già l’attesa per rivedere in campo i club è tantissima. Ecco perché per alleggerirla un po’ abbiamo deciso di riproporvi i gol delle ultime giornate. In Udinese-Milan gli applausi sono andati quasi tutti a Zaltan Ibrahimovic, autore di una rovesciata da urlo, ma prima aveva anche servito un assist strepitoso dopo una grande giocata per il gol Franck Kessie. Anche l’ivoriano ha fatto una cosa mica male, con un piatto destro potente e preciso che ha scheggiato la traversa e si è insaccato. Nella video news rivediamo quel gol, che è valso il momentaneo 0-1.

