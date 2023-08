Udinese-Juventus 0-3, le immagini più belle della partita | VIDEO

La Juventus ha vinto, molto bene, in casa dell'Udinese alla prima nella Serie A 2023-2024: in gol anche Federico Chiesa e Dušan Vlahović

Nella partita della prima giornata della Serie A 2023-2024, la Juventus ha superato per 0-3 l'Udinese in trasferta. In gol Federico Chiesa, Dušan Vlahović ed Adrien Rabiot. L'azzurro e il serbo, dopo le rispettive reti, hanno esultato con rabbia. Guarda il video della redazione di 'GazzettaTV' con le foto più significative del match