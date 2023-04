Tottenham, Stellini: “Mai mancato di rispetto a De Zerbi” | VIDEO

Cristian Stellini, manager del Tottenham, ha litigato in campo con Roberto De Zerbi, collega italiano del Brighton ieri in Premier League!

Nell'ultimo turno di Premier League il Tottenham di Cristian Stellini ha battuto per 2-1 in casa il Brighton di Roberto De Zerbi: decisivi, per gli 'Spurs', Heung-Min Son e Harry Kane; inutile il gol di Lewis Dunk per gli ospiti. Ha fatto scalpore, però, la lite in campo tra i due manager italiani, entrambi espulsi dall'arbitro. Nella conferenza stampa del post-partita Stellini ha fornito la sua versione dei fatti: ecco il video con le sue parole