Brighton, De Zerbi: “Stellini mi ha mancato di rispetto” | VIDEO

Ieri in Premier League la sfida tra il Tottenham e il Brighton è finita 2-1. Lite ed espulsione per Cristian Stellini e Roberto De Zerbi

Nell'ultimo turno di Premier League il Tottenham di Cristian Stellini ha battuto per 2-1 in casa il Brighton di Roberto De Zerbi: decisivi, per gli 'Spurs', Heung-Min Son e Harry Kane; inutile il gol di Lewis Dunk per i 'Seagulls'. Ha fatto scalpore, però, la lite in campo tra i due manager italiani, entrambi espulsi. Nella conferenza stampa del post-partita De Zerbi ha fornito la sua versione dei fatti: ecco il video con le sue parole