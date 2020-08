TOP VIDEO WEEKLY – Theo e Zoe a ritmo di musica, Ibra e Gigio a mare

VIDEO MILAN NEWS – Estate piena. I giocatori, dopo mesi chiusi in casa e dopo un tour de force per la fine del campionato, ora si godono le meritate vacanze. I social diventano palcoscenico, sul quale i calciatori (e non solo) pubblicano spezzoni della loro quotidianità. Nell’ultima settimana l’hanno fatta da padroni Theo Hernandez e Zoe Cristofoli, la coppia del momento. In vacanza insieme, stanno dominando i social con siparietti molto divertenti. Se la spassano al mare, invece, Zlatan Ibrahmovic e Gianluigi Donnarumma (partito col capitano Alessio Romagnoli). Nel video abbiamo selezionato le clip più interessanti dell’ultima settimana.

