Theo Hernandez in moto d’acqua mostra le sue skills a Zoe | Video

ULTIME NOTIZIE VIDEO NEWS – Le vacanze di Theo Hernandez insieme alla fidanzata Zoe Cristofoli. Il milanista si mostra in moto d’acqua, anche guidando con una mano, lei lo filma dallo yacht e scrive: “Ti amo!”.

Theo Hernandez ha chiuso una stagione da record con il Milan, la sua prima in assoluto. Un impatto devastante in Serie A per il terzino acquistato dal Real Madrid, prestazioni inaspettamente straordinarie, e con grossi miglioramenti anche dal punto di vista tattico.

Theo è il difensore con il maggior numero di dribbling riusciti, e anche il giocatore (in assoluto) che ha subito più falli di tutto il campionato. I suoi numeri in fase realizzativa sono straordinari: 7 gol (1 in Coppa Italia) e 5 assist.

Dal punto di vista difensivo e tattico ha mostrato qualche ‘defaillance‘, ma che già nelle ultime partite ha provato a studiare e migliorare. Siamo certi che dalla prossima stagione vedremo sempre meno errori difensivi. Inoltre, aspetto da non sottovalutare, avrà studiato ancor di più gli avversari del nostro campionato: più esperienza e più conoscenze, che con l’aiuto di Pioli e dei compagni, saranno l’arma in più per la prossima stagione.

Theo Hernandez si sta godendo le vacanze con la fidanzata Zoe Cristofoli, ma presto sarà richiamato a Milanello per il ritiro. C’è una nuova stagione da preparare, e da non sbagliare. Per lui e per la squadra.

IBRAHIMOVIC-BAKAYOKO: LE ULTIME NOVITA’ >>>