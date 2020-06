VIDEO MILAN – Theo Hernández, classe 1997, terzino sinistro francese del Milan, paparazzato in barca a Capri con Zoe Cristofoli, influencer tutta tatuata, ex di Fabrizio Corona, che sembra avergli rapito il cuore. Ennesimo, gran colpo di Theo Hernández, il quale, comunque, si prepara a far parlare di lui anche e soprattutto per le prestazioni in campo con il Diavolo: il video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

