Svezia, scintille continue tra Ibrahimovic e Andersson!

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic e Jan Olof ‘Janne’ Andersson, Commissario Tecnico della Svezia, non hanno un bel rapporto. Ecco tutte le ‘frasi al veleno’ pronunciate tra i due sin da quando Ibrahimovic ha deciso di lasciare la maglia della Nazionale scandinava per dedicarsi soltanto ai club. Il video servizio di Angelica Cardoni per ‘La Gazzetta dello Sport‘.