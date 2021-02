Domani si torna in campo. In programma c’è Spezia-Milan, 22^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri vogliono mantenere il primo posto in classifica contro una delle squadre rivelazione di questo campionato. Hakan Calhanoglu dovrebbe tornare titolare dal primo minuto ed è un rientro importantissimo per Stefano Pioli, che ritrova il giocatore che ha fornito più assist in Europa nell’ultimo periodo. Questa e altre 10 curiosità in soli 90 secondi nella video news.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>