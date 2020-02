VIDEO MILAN – Luciano Spalletti, ex tecnico dell’Inter, ha rivelato come ci siano stati contatti, ad ottobre 2019, con il Milan per sostituire l’esonerato Marco Giampaolo. Il club nerazzurro, però, decise di non liberare il tecnico di Certaldo per i ‘cugini’ rossoneri, preferendo continuargli a pagare lo stipendio. Le dichiarazioni di Spalletti in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

