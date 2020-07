VIDEO MILAN – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 2 a 2 in casa della Spal: “L’approccio non è stato sbagliato, ma la partita si è fatta difficile perchè abbiamo pagato a caro prezzo due nostre disattenzioni e quindi sembra che non stiamo entrati in campo con la giusta concentrazione”. Ecco il video di Gazzetta TV.

