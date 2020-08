ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Ad Amsterdam, amichevole Ajax-Milan di preparazione al campionato di Serie A Femminile. Vittoria roboante per le Rossonere di Maurizio Ganz, che hanno vinto 5-0 in Olanda grazie alla tripletta di Natasha Dowie ed alle reti di Valentina Giacinti, bomber e capitano del Milan Femminile e di Lidija Kuliš. Vediamo, in questo video pubblicato dal club rossonero sui propri canali social ufficiali, gol e highlights del match contro le olandesi.