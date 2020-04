Shevchenko, Rui Costa e Stam: 14 anni fa l’ultima in Champions League | VIDEO

VIDEO MILAN – Sono passati esattamente 14 anni dall’ultima partita in Champions League giocata da Andriy Shevchenko, Manuel Rui Costa e Jaap Stam. I tifosi del Milan non conservano ricordi positivi di quella serata, in cui i rossoneri giocarono la Semifinale di ritorno contro il Barcellona di Ronaldinho, poi vincitrice di quella edizione. Una partita con un arbitraggio discutibile dove il Milan si vide annullare una rete regolare di Shevchenko.

