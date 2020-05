VIDEO MILAN – Andriy Shevchenko, autore di 175 gol in 322 gare con il Milan, secondo ‘top scorer‘ del Diavolo di tutti i tempi dietro soltanto lo svedese Gunnar Nordhal, ha parlato in diretta su ‘Instagram‘ con Christian Vieri dei suoi ricordi da calciatore in rossonero. Le parole di Shevchenko a Vieri in questo video.

