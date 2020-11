Udinese-Milan 1-2: le immagini più belle in 60”

UDINESE-MILAN ULTIME VIDEO NEWS – Udinese-Milan, alla ‘Dacia Arena‘, è terminata 1-2. Gol di Franck Kessié e Zlatan Ibrahimović per il 5° successo in 6 gare di Serie A per i rossoneri. I ragazzi di Stefano Pioli sono giunti al 24° risultato utile consecutivo. Rivediamo tutto quanto accaduto in Udinese-Milan di ieri nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.