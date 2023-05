Serie A – Corsa Champions, classifica avulsa e scontri diretti | VIDEO

Lazio (61 punti), Juventus (60), Inter, Milan e Roma (57), Atalanta (55): tutte in corsa per un posto nella prossima edizione della Champions

Lazio (61 punti), Juventus (60), Inter, Milan e Roma (57), Atalanta (55). A sei giornate dalla fine del campionato di Serie A, sono tutte in corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League. Tre di loro gioiranno, altre tre 'scivoleranno' in Europa e Conference League. In caso di arrivo a pari punti saranno decisivi gli scontri diretti per la classifica avulsa. Ecco, dunque, il video di 'GazzettaTV' con la situazione attuale