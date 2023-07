Sentenza UEFA, Juventus fuori dalle coppe: le reazioni social | VIDEO

La UEFA ha estromesso la Juventus dalla Conference League 2023-2024. Ecco le reazioni social più divertenti e importanti del tifo bianconero

La UEFA ha emesso la sentenza tanto attesa. La Juventus di Massimiliano Allegri è stata esclusa dalla Conference League 2023-2024 per violazioni del Fair Play Finanziario. In aggiunta, anche una multa di 20 milioni di euro. Ecco le reazioni social più divertenti e importanti del tifo bianconero in questo video della redazione di 'GazzettaTV'