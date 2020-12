Seedorf, Desailly e Cafu in coro: “Milan, puoi vincere lo scudetto” | VIDEO

Milan, l’opinione dei tre ex

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Questo Milan ha avuto il merito di stupire tutti. Poco più di un anno fa, i rossoneri subivano cinque gol contro l’Atalanta, un match che rappresenta uno dei punti più bassi della storia recente e non solo del Diavolo. Una stagione dopo è tutta un’altra storia. Stefano Pioli, insieme agli acquisti di gennaio, è riuscito a costruire una squadra consapevole dei propri mezzi che, dal post-lockdown in poi, non ha mai perso in Serie A. Ma il Diavolo è davvero capace di lottare fino alla fine per lo scudetto? Ecco le opinioni illustri di tre ex milanisti: Clarence Seedorf, Marcel Desailly e Marcos Cafu. Mohamed Simakan è un giocatore dal Milan? Leggi la nostra esclusiva per scoprirlo >>>