Seedorf cambia sport: ecco la prima lezione di boxe sul ring | VIDEO

Seedorf, l’allenamento con i guantoni da boxe

ULTIME NOTIZIE VIDEO NEWS – Clarence Seedorf ha vinto tutto quello che c'era da vincere con la maglia del Milan e non solo. Come molti ex calciatori della sua generazione, l'olandese è diventato un allenatore, debuttando proprio sulla panchina rossonera. Una carriera non esattamente esaltante: dopo aver guidato il Diavolo per sei mesi, con conseguente esonero, le avventure con lo Shenzen in Cina, con il Deportivo La Coruna e con la Nazionale del Camerun. Al momento libero da ogni vincolo, Seedorf si diletta con un altro sport: la boxe. Ecco il video della sua prima lezione pubblicato su Instagram.