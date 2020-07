VIDEO MILAN NEWS – Si è conclusa da poco Sassuolo-Milan, 35^ giornata di Serie A. Un’altra vittoria per i rossoneri, per 2-1. Un’altra grande prestazione e i rossoneri continuano la striscia positiva. Nessuno come il Milan dal post lockdown. Torna al gol su azione Zlatan Ibrahimovic e ne fa addirittura due. Perso per strada invece il capitano Alessio Romagnoli. Nella video news alcuni dati curiosi maturati dal match.

