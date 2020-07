Sassuolo-Milan 1-2, Pioli: “Insieme a Ibra? Fino al 2 agosto ….” | VIDEO

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, è stato confermato sulla panchina del Milan anche per la stagione 2020-2021. Nella sala stampa del ‘Mapei Stadium‘, al termine di Sassuolo-Milan 1-2, Pioli ha risposto così a chi gli ha chiesto se esiste la possibilità che Zlatan Ibrahimovic continui a giocare per il Diavolo con lui anche nella prossima annata. Rivediamo e riascoltiamo le parole di Pioli su Ibra in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓