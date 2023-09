Sassuolo-Juventus 4-2, l’autorete di Gatti scatena i social | VIDEO

L'autorete di Federico Gatti nel finale di Sassuolo-Juventus 4-2 è stata così commentata dagli utenti dei social

Dall'uomo Gatto, al musical Cats, passando per Error 404 Gatti not found. I tifosi su sono scatenati sui social dopo l'autorete di Gatti in Sassuolo-Juventus. La squadra bianconera ha perso per 4-2 anche per colpo di un errore grossolano del difensore italiano. Ecco il video dei colleghi di Gazzetta TV