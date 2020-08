VIDEO NEWS – Da Immobile a Ronaldo e Dybala: molti dei calciatori della Serie A hanno scelto il mare come meta delle vacanze estive. Donnarumma in compagnia di Romagnoli (e le rispettive compagne), Conti con Calabria e l’ex compagno di squadra Cutrone, Theo a Ibiza con la nuova fiamma Zoe Cristofoli..

Ecco le loro foto in giro per l’Italia e per il mondo attraverso questo video di Gazzetta.it.

