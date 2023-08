San Paolo-Atlético Mineiro 0-2, gol incredibile di Hulk | VIDEO

Hulk, attaccante dell'Atlético Mineiro, a segno con un gol pazzesco nella vittoria esterna sul campo del San Paolo. Ecco la sua prodezza

Nella 18^ giornata del Brasileirão, il massimo campionato brasiliano, successo esterno (0-2) dell'Atlético Mineiro in casa del San Paolo. Tre punti griffati dal calcio di punizione dell'attaccante Hulk, ex Porto, in apertura e dal calcio di rigore di Cristian Pavón nella ripresa. Il primo gol, in particolare, è una gemma di rara bellezza. Rivediamo la prodezza di Hulk, classe 1986, in questo video