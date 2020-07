SAMPDORIA-MILAN: la probabile formazione di Pioli / News

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Dopo un bel po’ di tempo, finalmente i rossoneri hanno avuto qualche giorno di riposto tra una partita e l’altra. Il pareggio con l’Atalanta risale a venerdì scorso, mentre il prossimo impegno è previsto per mercoledì sera: Sampdoria-Milan, 37^ giornata del campionato di Serie A.

Tempo utile per ricaricare le pile prima di queste ultime due sfide decisive, forse, per la corsa al quinto posto. Ecco perché Stefano Pioli è pronto a mettere in campo il miglior undici possibile. Rientrano Theo Hernandez e Ismael Bennacer dalla squalifica e Samu Castillejo dovrebbe tornare titolare. Nella video news la probabile formazione rossonera. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>