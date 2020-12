SAMPDORIA-MILAN: la presentazione del match di Marassi / News

VIDEO MILAN NEWS – Sarà la 10^ giornata del campionato di Serie A e il programma prevede Sampdoria-Milan. I rossoneri ci arrivano da primi in classifica e con 5 punti di vantaggio. C’è la possibilità di allungare, sia sulle prime inseguitrici che sulle squadre rimaste un po’ più indietro. Rossoneri ancora senza Zlatan Ibrahimovic, ma che ritrovano in panchina pure in campionato Stefano Pioli. Solo poche settimane fa, alla penultima giornata a Marassi era finita 1-4 per i rossoneri. Nella video news la presentazione della sfida.

