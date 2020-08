ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Ronaldinho, classe 1980, ex stella di PSG, Barcellona e Milan, ha lasciato il carcere di Asunción, in Paraguay (attualmente era agli arresti domiciliari) e ha fatto ritorno in patria. Ronaldinho ha trascorso sei mesi in carcere per aver fatto ingresso nel Paese sudamericano con documenti falsi. Le immagini del suo ritorno in Brasile nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.