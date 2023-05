Roma, Totti: “Se Mourinho resta? Ora sono meno fiducioso” | VIDEO

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato del futuro di José Mourinho e della finale di Europa League contro il Siviglia. Il video

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha partecipato alla Padel Cup organizzata dalla Lega Serie A presso il centro sportivo 'Il Baiardo', nella Capitale, in occasione della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. A margine dell'evento, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' del futuro di José Mourinho, del mercato dei giallorossi e della finale di Europa League che attenderà la sua ex squadra il prossimo 31 maggio a Budapest contro il Siviglia. Nel video, dunque, le dichiarazioni di Totti