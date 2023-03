Roma, Foti ai tifosi: “Fabbri? Non potevo farmi buttare fuori” | VIDEO

Salvatore Foti, vice di José Mourinho sulla panchina della Roma, ha risposto ai tifosi sull'arbitro della sfida contro il Sassuolo. Il video

Roma-Sassuolo, allo stadio 'Olimpico', è terminata 2-4 per gli ospiti. Al termine del match alcuni tifosi della Roma si sono accostati a Salvatore Foti, vice di José Mourinho sulla panchina giallorossa, facendogli presente come l'arbitro della partita, il signor Michael Fabbri, fosse stato "scandaloso". La replica di Foti non si è fatta attendere: "Non potevo farmi buttare fuori". Il video