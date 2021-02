Roma-Milan, la vittoria in dieci con gol di Gullit nel 1993 / VIDEO

Si avvicina Roma-Milan, che si giocherà domani sera all’Olimpico e sarà valida per la 24^ giornata del campionato di Serie A. Il club rossonero prepara il match pubblicando sui social dei video amarcord. Nello specifico, sul profilo Twitter del Milan è stato pubblicato un video della sfida della stagione 1992/93, quando finì 0-1 per i rossoneri di Fabio Capello, che si erano trovati sotto di un uomo per l’espulsione del capitano Franco Baresi, ma che hanno ottenuto i tre punti grazie a Ruud Gullit. Ecco il video: “Sotto di un uomo, ma avanti di un gol. La sassata di Gullit batte i giallorossi all’Olimpico”.

