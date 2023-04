Roma-Milan, Giroud pronto a prendersi l’attacco | VIDEO

Sabato 29 aprile il Milan giocherà lo scontro diretto per la corsa Champions contro la Roma. Giroud potrebbe recuperare

Buone notizie dall’infermeria: Giroud sta smaltendo il problema al tendine del polpaccio sinistro e all’Olimpico potrebbe scendere in campo dal 1’. Una sfida fondamentale per il Milan: contro la Roma, infatti, la squadra di Pioli si gioca una buona fetta della qualificazione alla prossima Champions. Per questo, il francese, resta fondamentale