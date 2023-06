Cassano: “Mourinho, uno schifo. Spero non torni più in Italia” | VIDEO

Antonio Cassano, ex attaccante della Roma, si è scagliato contro José Mourinho, tecnico dei giallorossi, per quanto fatto a Budapest

Antonio Cassano, ex attaccante della Roma, si è scagliato contro José Mourinho, allenatore della formazione giallorossa, per quanto il tecnico portoghese ha fatto durante e al termine della finale di Europa League giocata a Budapest e persa ai calci di rigore contro il Siviglia. In particolare, per il comportamento dello Special One nei confronti dell'arbitro inglese Anthony Taylor. Nel video, le dichiarazioni di Cassano su Mou alla 'Bobo TV' su 'Twitch'