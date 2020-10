Robinho, sfida a Neymar e Thiago Silva

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – La classe non tramonta per il brasiliano Robinho, classe 1984, ex attaccante del Milan attualmente svincolato. Il giocatore sudamericano ha infatti lanciato una sfida ai suoi connazionali Neymar e Thiago Silva dopo un allenamento sostenuto in spiaggia. Ecco il video di Robinho, postato sui canali social ufficiali dell’ex calciatore anche di Santos, Real Madrid e Manchester City.