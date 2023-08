Ritiro Buffon, i rigori parati in Serie A con la Juventus | VIDEO

Gianluigi Buffon ha annunciato ieri il suo ritiro dal calcio. Ha legato la sua carriera per tanti alla Juventus. I rigori parati in bianconero

Gianluigi Buffon, classe 1978, ha annunciato ieri il suo ritiro dal calcio giocato. Il portiere Campione del Mondo nel 2006 con l'Italia ha legato la sua carriera, per la maggior parte delle stagioni, ai colori della Juventus. In questo video, dunque, vediamo tutti i calci di rigore parati da Buffon, in Serie A, quando vestiva la casacca della 'Vecchia Signora'