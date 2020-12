Ranieri, cosa si è fatto Bereszynski? L’allenatore si impappina | VIDEO

Ranieri e l’infortunio di Bereszynski

ULTIME NOTIZIE VIDEO SAMPDORIA – Al 20′ minuto di Sampdoria-Milan, Bartosz Bereszynski è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio muscolare. A fine partita l’allenatore blucerchiato Claudio Ranieri, in conferenza stampa, ha cercato di spiegare l’entità del problema del suo terzino. Un gioco da ragazzi in teoria, ma che nella pratica si è trasformato in un vero e proprio incubo. Vedere per credere. Milan in agguato per un top player: ultima parola al giocatore >>>