Raiola: “Donnarumma sta bene al Milan, ma la Champions…” (Video)

VIDEO MILAN – Mino Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, ha parlato in mixed zone al termine di Milan-Juventus, semifinale finale di Coppa Italia. In primo piano il futuro del suo assistito: “Tutti sanno quello che penso, non parlo del suo rinnovo. Non vogliamo alzare polverone. Ha l’obiettivo Champions League per il Milan, è importante per tutti. Non so cosa vuole fare il Milan, non lo so, vediamo. Presto per parlare di Donnarumma”.

