PSG-Milan, Calabria: “Ci facciamo il c**o. Dobbiamo fare meglio” | VIDEO

Davide Calabria, capitano del Milan, non le manda a dire. Ecco il suo sfogo a Sky nel post della sconfitta contro il PSG

Davide Calabria, capitano del Milan, non le manda a dire. Ecco il suo sfogo a Sky nel post della sconfitta contro il PSG: "Dobbiamo capire la situazione ultimamente subiamo troppi gol contro le grandi squadre e ne facciamo pochi. Dobbiamo essere più attenti. Sul secondo gol è mancata l'attenzione, bisogna essere pronti. Non possiamo perdere 3-0, dobbiamo fare meglio. Mancano tre partite fondamentali, dobbiamo crederci. Ci facciamo il c**o e dobbiamo crederci"