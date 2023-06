PSG-Clermont 2-3, ultima di Messi e Ramos. Papera Donnarumma | VIDEO

Il PSG ha chiuso la stagione in Ligue 1 perdendo in casa. Ultima a Parigi per Lionel Messi e Sergio Ramos; altro errore dell'ex rossonero

Il PSG di Christophe Galtier, che ha vinto aritmeticamente la Ligue 1 2022-2023 la scorsa settimana, ha chiuso la sua stagione perdendo 2-3 al 'Parco dei Principi' contro il Clermont. Si trattava dell'ultima partita a Parigi per Lionel Messi e Sergio Ramos (che aveva anche sbloccato il risultato): entrambi andranno via gratis, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Altra papera di Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, in occasione del secondo gol ospite. Gol e highlights del match in questo video