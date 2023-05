Probabili formazioni, Milan-Lazio: le scelte di Pioli e Sarri | VIDEO

Oggi alle 15 a San Siro Milan-Lazio, una sfida che dirà molto sulla corsa Champions. Ecco le probabili formazioni di Pioli e Sarri

Oggi alle ore 15 allo Stadio San Siro di Milano, andrà in scena uno spareggio per la Champions League. Il Milan ospita la Lazio. Ecco le probabili formazioni. Pioli punta sui titolari, dopo il turnover contro la Cremonese. Tornano Leao e Giroud. A destra Messias. Dubbi invece per Sarri, che dovrebbe far partire dalla panchina Zaccagni e Luis Alberto. Marcos Antonio a centrocampo, in avanti Pedro con Immobile e Felipe Anderson