Probabili formazioni, Juventus-Milan: le scelte di Pioli | VIDEO

Il Milan si prepara alla sfida di domani sera all'Allianz Stadium contro la Juventus. Ecco le probabili scelte di Pioli

Nel posticipo della 37ª giornata di Serie A, Juventus e Milan si affrontano all'Allianz Stadium in uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. Pioli va verso la conferma dell'11 che ha battuto per 5-1 la Sampdoria nell'ultima partita. Ecco le probabili scelte. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic;Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud