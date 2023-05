Prima maglia Juventus 2023-2024, le reazioni social dei tifosi | VIDEO

La Juventus ha presentato la nuova prima maglia per la stagione 2023-2024 ieri sera nella partita contro la Cremonese. Sui social...

La Juventus ha presentato ufficialmente la nuova prima maglia per la stagione 2023-2024 sui propri canali ufficiali nei giorni scorsi. I bianconeri di Massimiliano Allegri l'hanno indossata, poi, ieri sera in occasione di Juventus-Cremonese. Sui social, i tifosi della 'Vecchia Signora' si sono divisi. Ad alcuni piace la nuova divisa da gioco, ad altri proprio per niente. Ecco, dunque, nel video della redazione di 'GazzettaTV', le reazioni più significative dal mondo del web