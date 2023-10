Il Brighton di De Zerbi ferma anche il Liverpool di Klopp | VIDEO

Il Brighton di Roberto De Zerbi si mantiene nelle zone alte della Premier League costringendo al pari il Liverpool di Jürgen Klopp: il video

Il Brighton del manager italiano Roberto De Zerbi si mantiene nelle zone alte della Premier League (6° in classifica, a quota 16 punti, dopo 8 giornate di campionato) costringendo al pari il Liverpool di Jürgen Klopp. Una doppietta di Mohamed Salah non basta, ai 'Reds', per avere la meglio sui 'Seagulls' alla 'AMEX Arena': vediamo, dunque, gol e highlights della sfida in questo video