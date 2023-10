Prandelli: “Balotelli? Lui è diventato troppo personaggio” | VIDEO

Cesare Prandelli, ospite al Festival dello Sport, ha parlato a tutto tondo. Ecco le sue parole su l'ex Milan Boletelli

Cesare Prandelli, ospite al Festival dello Sport, ha parlato a tutto tondo. Ecco le sue parole su l'ex Milan Boletelli nel video dei colleghi di Gazzetta TV: "Diciamo che Mario è un bravo ragazzo. Secondo me era uno dei 4/5 più forti al mondo. Lui è diventato troppo personaggio, poi devi lavorare di più. In Nazionale non ha mai creato problemi"