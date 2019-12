VIDEO MILAN – La coppia sta trascorrendo le vacanze natalizie in Sudafrica, come testimoniato dai video pubblicati sui social. Viktoria Varga e Graziano Pellè sono ormai una delle coppie più seguite. Il calciatore adesso è in Cina, milita nello Shandong Luneng, dopo essere passato alla storia per aver sbagliato il rigore decisivo nel match di Euro 2016 tra Italia e Germania. Ecco i video della coppia.

