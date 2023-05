Patteggiamento Juventus sugli stipendi: le reazioni social | VIDEO

La Juventus ha chiesto alla Procura FIGC il patteggiamento sulla manovra stipendi degli anni precedenti. Oggi processo. Le reazioni social

Dopo aver incassato 10 punti di penalizzazione per il processo plusvalenze, la Juventus ha deciso di chiedere il patteggiamento alla Procura FIGC in merito la manovra stipendi degli anni precedenti per la quale sarebbe andata a processo il prossimo 15 giugno. Richiesta accettata, oggi sentenza (probabile soltanto una multa). Sui social, intanto, i tifosi bianconeri hanno accolto la notizia con ironia. Ecco, dunque, le reazioni più divertenti nel video di 'GazzettaTV'