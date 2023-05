Buffon: “Maignan e Onana tra i Top 5 portieri al mondo” | VIDEO

Per Gianluigi Buffon, portiere del Parma, i colleghi Mike Maignan (Milan) e André Onana (Inter) sono tra i migliori al mondo nel ruolo

Gianluigi Buffon, classe 1978, attuale portiere del Parma in Serie B ma per tanti anni protagonista assoluto in Serie A con la maglia della Juventus e titolare indiscusso della Nazionale Italiana, ha parlato dei colleghi Mike Maignan, portiere francese del Milan e André Onana, estremo difensore camerunense dell'Inter. Per Buffon, i due sono già adesso da considerare tra i primi cinque nel loro ruolo in tutto il mondo. Ecco il video con le parole di Buffon