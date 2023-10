L'Everton inaugurerà presto il suo nuovo stadio, quello che manderà in pensione 'Goodison Park'. Ecco le prime immagini in questo video

L'Everton avrà presto una nuova casa. Sono quasi finiti i lavori in corso all'Everton Stadium, il nuovo stadio delle 'Toffees', quello che manderà in pensione 'Goodison Park'. L'imponente struttura incanta già dalle prime immagini: le vediamo in questo video!