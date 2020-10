Milan, è Calhanoglu l’uomo in più

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, fantasista turco classe 1994, sempre più decisivo per le sorti del Milan di Stefano Pioli. Il numero 10 rossonero è sereno in campo, ma anche nella vita quotidiana: è in arrivo il suo secondo figlio. Il video-approfondimento su Calhanoglu della redazione di ‘GazzettaTV‘.