VIDEO MILAN – Atalanta come la Roma 21 anni fa, la Juve ne fece 6 al Milan come l’Ajax, il Bologna addirittura 8 negli anni ’20: ecco in questo video tutte le sconfitte peggiori subite dal Milan nei suoi 120 anni di storia, non solo gloriosa. Perchè oltre all’entusiasmo per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic c’è sempre da migliorare una situazione che è sportivamente drammatica.

